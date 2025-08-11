Cours de Pilates gratuit Bozouls

Cours de Pilates gratuit Bozouls lundi 11 août 2025.

Cours de Pilates gratuit

Parc Layrac Bozouls Aveyron

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : Lundi 2025-08-11

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Musclez votre été à Bozouls !

Prévoir tapis, bouteille d’eau, sans réservation ! .

Parc Layrac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

Build up your summer in Bozouls!

German :

Musizieren Sie Ihren Sommer in Bozouls!

Italiano :

Date una spinta alla vostra estate a Bozouls!

Espanol :

¡Impulsa tu verano en Bozouls!

