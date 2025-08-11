Cours de Pilates gratuit Bozouls
Cours de Pilates gratuit Bozouls lundi 11 août 2025.
Cours de Pilates gratuit
Parc Layrac Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-08-11
fin : 2025-08-25
Date(s) :
2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25
Musclez votre été à Bozouls !
Prévoir tapis, bouteille d’eau, sans réservation ! .
Parc Layrac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie
English :
Build up your summer in Bozouls!
German :
Musizieren Sie Ihren Sommer in Bozouls!
Italiano :
Date una spinta alla vostra estate a Bozouls!
Espanol :
¡Impulsa tu verano en Bozouls!
L’événement Cours de Pilates gratuit Bozouls a été mis à jour le 2025-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)