Cours de Pilates Salle des fêtes La Tagnière
Cours de Pilates Salle des fêtes La Tagnière lundi 29 septembre 2025.
Cours de Pilates
Salle des fêtes 409 rue des Cinq Foires La Tagnière Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29 10:30:00
fin : 2025-11-10 11:30:00
Date(s) :
2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20 2025-10-27 2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15 2025-12-22 2025-12-29 2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09
Cours de Pilates les lundis matin Dispensé par Sophie Nicolas, animatrice de loisir sportif.
Adhésion au foyer rural pour l’année 2022-2026 (du 1er sept au 31août) + 3 € par séance.
Renseignements auprès de Françoise par téléphone. .
Salle des fêtes 409 rue des Cinq Foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 10 74 53
English : Cours de Pilates
German : Cours de Pilates
Italiano :
Espanol :
L’événement Cours de Pilates La Tagnière a été mis à jour le 2025-09-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)