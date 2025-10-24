Cours de pilates Salle des fêtes Montégut
Cours de pilates Salle des fêtes Montégut vendredi 24 octobre 2025.
Cours de pilates
Salle des fêtes 146 Route d’Arthez Montégut Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Nouveau plus besoin de faire des kilomètres pour vous détendre, direction Montégut pour un cours de pilates avec Claudia-Carla Sarraute, professeur de danse et de pilates !
Inscription très fortement conseillée
Salle des fêtes 146 Route d’Arthez Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 67 62 mairiedemontegut@wanadoo.fr
English : Cours de pilates
New: no need to travel miles to relax, head to Montégut for a pilates class with dance and pilates teacher Claudia-Carla Sarraute!
Registration strongly recommended
German : Cours de pilates
Neu: Sie müssen nicht mehr kilometerweit fahren, um sich zu entspannen. Fahren Sie nach Montégut für einen Pilateskurs mit Claudia-Carla Sarraute, Tanz- und Pilateslehrerin!
Anmeldung sehr dringend empfohlen
Italiano :
Novità: non c’è bisogno di fare chilometri per rilassarsi, andate a Montégut per una lezione di pilates con l’insegnante di danza e pilates Claudia-Carla Sarraute!
Iscrizione fortemente consigliata
Espanol : Cours de pilates
Novedad: no hace falta hacer kilómetros para relajarse, ¡diríjase a Montégut para una clase de pilates con la profesora de danza y pilates Claudia-Carla Sarraute!
Inscripción muy recomendable
