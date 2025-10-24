Cours de pilates Salle des fêtes Montégut

Cours de pilates Salle des fêtes Montégut vendredi 24 octobre 2025.

Cours de pilates

Salle des fêtes 146 Route d’Arthez Montégut Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Nouveau plus besoin de faire des kilomètres pour vous détendre, direction Montégut pour un cours de pilates avec Claudia-Carla Sarraute, professeur de danse et de pilates !

Inscription très fortement conseillée

Salle des fêtes 146 Route d’Arthez Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 67 62 mairiedemontegut@wanadoo.fr

English : Cours de pilates

New: no need to travel miles to relax, head to Montégut for a pilates class with dance and pilates teacher Claudia-Carla Sarraute!

Registration strongly recommended

German : Cours de pilates

Neu: Sie müssen nicht mehr kilometerweit fahren, um sich zu entspannen. Fahren Sie nach Montégut für einen Pilateskurs mit Claudia-Carla Sarraute, Tanz- und Pilateslehrerin!

Anmeldung sehr dringend empfohlen

Italiano :

Novità: non c’è bisogno di fare chilometri per rilassarsi, andate a Montégut per una lezione di pilates con l’insegnante di danza e pilates Claudia-Carla Sarraute!

Iscrizione fortemente consigliata

Espanol : Cours de pilates

Novedad: no hace falta hacer kilómetros para relajarse, ¡diríjase a Montégut para una clase de pilates con la profesora de danza y pilates Claudia-Carla Sarraute!

Inscripción muy recomendable

