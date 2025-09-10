COURS DE PILOXING Mont Lozère et Goulet

COURS DE PILOXING Mont Lozère et Goulet mercredi 10 septembre 2025.

Centre culturel Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-10 20:40:00
fin : 2025-09-10 21:40:00

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08

Cours de Piloxing tous les mercredis de 20H40 à 21H40 au centre culturel Jean Castan. Pliez, brûlez et étirez ! . Proposé par l’association les lucioles 06 88 46 74 78.
Centre culturel Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 88 46 74 78 

Piloxing classes every Wednesday from 8.40pm to 9.40pm at the Jean Castan cultural center. Bend, burn and stretch! Offered by association les lucioles: 06 88 46 74 78.

Piloxing-Kurs jeden Mittwoch von 20:40 bis 21:40 Uhr im Kulturzentrum Jean Castan. Biegen, brennen und strecken! . Angeboten von der Association les lucioles: 06 88 46 74 78.

Corsi di Piloxing ogni mercoledì dalle 20.40 alle 21.40 presso il centro culturale Jean Castan. Piegare, bruciare e allungare! A cura dell’associazione les lucioles: 06 88 46 74 78.

Clases de piloxing todos los miércoles de 20.40 a 21.40 h en el centro cultural Jean Castan. Flexiona, quema y estira. Ofrecido por la asociación les lucioles: 06 88 46 74 78.

