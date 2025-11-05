COURS DE PING-PONG LOISIR MENSUEL Pied-de-Borne
COURS DE PING-PONG LOISIR MENSUEL Pied-de-Borne mercredi 5 novembre 2025.
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Début : 2025-11-05 17:00:00
fin : 2025-11-12 19:00:00
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10
Ping-pong loisir, de 17h à 19h pour adultes et enfants (dès 10 ans) accompagnés des parents.
Cours proposé par Paul Soustelle
20€ / an + adhésion au foyer rural
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 33 34 60 06 foyerruraldelaborne@mailo.com
English :
Leisure table tennis, from 5pm to 7pm for adults and children (aged 10 and over) accompanied by parents.
Course run by Paul Soustelle
20? / year + Foyer Rural membership
German :
Freizeit-Tischtennis, von 17:00 bis 19:00 Uhr für Erwachsene und Kinder (ab 10 Jahren) in Begleitung der Eltern.
Der Kurs wird von Paul Soustelle angeboten
20? / Jahr + Mitgliedschaft im Foyer rural
Italiano :
Tennis da tavolo ricreativo dalle 17.00 alle 19.00 per adulti e bambini (a partire dai 10 anni) accompagnati dai genitori.
Le lezioni sono tenute da Paul Soustelle
20 / anno + iscrizione al Foyer Rural
Espanol :
Tenis de mesa recreativo de 17:00 a 19:00 para adultos y niños (a partir de 10 años) acompañados de sus padres.
Clases dirigidas por Paul Soustelle
20 / año + afiliación al Foyer Rural
