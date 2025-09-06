Cours de Portugais Ibérica Seclin Lille Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin

Cours de Portugais Ibérica Seclin Lille Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin 6 septembre 2025 – 16 mai 2026, certains samedis Tarif : Cotisation 15€ + 270€ l’année (comptant ou en 3 fois).

Les cours de portugais du Portugal sont dispensés par une professeure diplômée, expérimentée et native lusophone. Fréquence : Bi-mensuelle séance de 2 heures, les samedis.

Les cours de langues d’IBÉRICA ont lieu à la PEÑA SEDE IBÉRICA de SECLIN (LILLE). Ils permettent d’acquérir les notions essentielles de conversation.

Les cours s’adressent à un public Adulte – adolescents et enfants de + de 10 ans – Il n’y a pas de cours spécifique enfants.

Fréquence : Bi-mensuelle séance de 2 heures, les samedis de

9h à 11h : COURS NON DÉBUTANTS

11h à 13h : COURS DÉBUTANTS (si 6 inscrits minimum sinon cours fusionné avec cours NON DEB 9h-11h)

COURS D’ESSAI GRATUIT (Inscription sur le lien ci-dessous)

INSCRIPTION PORTUGAIS ICI (HelloAsso) : [https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-portugais-2025-26-non-prevente](https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-portugais-2025-26-non-prevente)

NB : Décochez le don spécifique à HELLO ASSO lors de l’inscription (il ne s’agit pas d’un don à IBÉRICA)

L’ouverture d’un cours DÉBUTANTS (sans aucune connaissance préalable ) est conditionnée par 6 inscriptions minimum.

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans des Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco folklore Salsa Oriental, Cours de langues Portugais Espagnol, Conférences Expositions, Repas Spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes composées d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous de Ibérica !

PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

