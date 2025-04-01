Cours de poterie à l’Atelier Pascal Durot Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Cours de poterie à l’Atelier Pascal Durot

Participez à un atelier original avec un artisan potier-céramiste dans le village du Fuilet

Chaque mardi soir, de 18h à 20h, au Fuilet, découvrez le plaisir de travailler l’argile dans un atelier de potier céramiste expérimenté.

Pascal vous guidera lors des différentes étapes de fabrication préparation de l’argile, tournage, modelage, travail à la plaque… selon vos envies.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous réaliserez des créations uniques vous ressemblant.

Les stages sont adaptés à tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ces ateliers sont faits pour vous !

Vous garderez 2 de vos créations et Pascal se chargera de la cuisson à 980°. Vous pourrez les récupérer environ 3 semaines plus tard.

Cours de poterie SUR RESERVATION OBLIGATOIRE au 06 51 57 66 23.

250€ les 10 cours .

Le Fuilet 509 Lieu-dit La Martinerie Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 51 57 66 23 pascalcerami@gmail.com

English :

Take part in an original workshop with a potter-ceramist in the village of Le Fuilet

German :

Nehmen Sie an einem originellen Workshop mit einem Töpfer-Keramik-Künstler im Dorf Le Fuilet teil

Italiano :

Partecipare a un laboratorio originale con un artigiano ceramista nel villaggio di Le Fuilet

Espanol :

Participe en un original taller con un ceramista artesano en el pueblo de Le Fuilet

