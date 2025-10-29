Cours de poterie Enfants ou duo Parent enfant Amma Terre Monein

Amma Terre 48 Rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Découvrez ou redécouvrez le plaisir de créer un objet de ses mains en argile.

10h à 12h OU 14h à 16h. .

Amma Terre 48 Rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 24 72

