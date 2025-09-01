Cours de poterie Route de Pauliac Firbeix

Cours de poterie Route de Pauliac Firbeix lundi 1 septembre 2025.

Cours de poterie

Route de Pauliac Mme Hehlen Pascale Firbeix Dordogne

Début : 2025-09-01

fin : 2026-02-11

2025-09-01 2025-09-03 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-15 2025-09-17 2025-09-22 2025-09-24 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-06 2025-10-08 2025-10-13 2025-10-15 2025-10-20 2025-10-22 2025-10-27 2025-10-29 2025-11-03 2025-11-05

Découvrir les techniques du modelage, travail à la plaque, au colombin, au pincé, le kurinuki…

Cours à l’atelier

Route de Pauliac Mme Hehlen Pascale Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 98 66 08 patyh.autourdelaterre@gmail.com

English : Cours de poterie

Discover modelling techniques, working with plates, colombin, pincé, kurinuki…

Classes at the studio

German : Cours de poterie

Entdecken Sie die Techniken des Modellierens, Arbeiten mit der Platte, dem Colombin, dem Pincé, dem Kurinuki…

Kurse im Atelier

Italiano :

Scoprite le tecniche di modellazione, la lavorazione di lastre, colombin, pincé, kurinuki…

Lezioni in studio

Espanol : Cours de poterie

Descubra las técnicas de modelado, trabajo con planchas, colombin, pincé, kurinuki…

Clases en el estudio

