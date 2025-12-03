Cours de poterie Labatut

Cours de poterie

Tous les mercredis au Pôle de Culture de Labatut, venez découvrir ou approfondir l’art de la poterie. Au programme techniques de modelage (masse, colombinage, plaque) et découverte des engobes (terres colorées). Un moment créatif et relaxant, ouvert à tous les niveaux ! Enfants de 14h30 à 16h et adultes ados de 16h à 18h. .

Pôle de culture Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 12 86 01 traitdunion@orange.fr

English : Cours de poterie

Every Wednesday at the Pôle de Culture in Labatut, come and discover or deepen your knowledge of the art of pottery. On the program: modelling techniques (mass, colombinage, plaque) and discovery of engobes (coloured earth). A creative and relaxing moment, open to all levels!

German : Cours de poterie

Jeden Mittwoch können Sie im Pôle de Culture in Labatut die Kunst des Töpferns entdecken oder vertiefen. Auf dem Programm stehen Modelliertechniken (Masse, Colombinage, Platte) und die Entdeckung der Engoben (farbige Erden). Ein kreativer und entspannender Moment, der für alle Niveaus offen ist!

Italiano :

Ogni mercoledì, presso il Pôle de Culture di Labatut, venite a scoprire o a conoscere l’arte della ceramica. In programma: tecniche di modellazione (massa, colombinage, lastra) e scoperta degli ingobbi (terre colorate). Un momento creativo e rilassante, aperto a tutti i livelli!

Espanol : Cours de poterie

Todos los miércoles en el Polo de Cultura de Labatut, venga a descubrir o aprender más sobre el arte de la alfarería. En el programa: técnicas de modelado (masa, colombinage, losa) y descubrimiento de los engobes (tierras coloreadas). Un momento creativo y relajante, ¡abierto a todos los niveles!

