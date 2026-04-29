Cours de Poterie Modelage et tournage Les Ateliers Jean Moulin Plouhinec
Cours de Poterie Modelage et tournage Les Ateliers Jean Moulin Plouhinec jeudi 18 juin 2026.
Plouhinec
Cours de Poterie Modelage et tournage
Les Ateliers Jean Moulin 27 Rue de la république Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Envie de mettre les mains dans la terre et de laisser parler votre créativité ?
Je vous propose de venir découvrir la poterie lors d’un cours convivial, dans un atelier baigné de lumière, à 50 mètres de la plage Saint-Julien.
Que vous soyez débutant·e ou déjà initié·e, c’est un moment pour ralentir, expérimenter, et créer à votre rythme, dans une ambiance détendue.
Au plaisir de vous accueillir et de partager ce moment avec vous !
Tous les jeudis jusqu’au 10 septembre 2026, de 18h à 20h.
Il est possible de réserver un atelier sur un autre créneau (week-end compris), minimum 3 participant.e.s.
Inscription par sms 06.40.41.92.91 ou par email umistudiocontact@gmail.com
Tarif 35€. Vous récupérez toutes vos créations cuites.
Pour un envoi postal de celles-ci, comptez 6€ de frais de port.
Les enfants de moins de 7 ans sont les bienvenus accompagnés de leurs parents. Pour eux/elles l’atelier est à 25€
Plus d’infos sur mon site web https://www.umistudio.fr/cours
A bientôt ! .
Les Ateliers Jean Moulin 27 Rue de la république Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 40 41 92 91
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L’événement Cours de Poterie Modelage et tournage Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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