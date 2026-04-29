Cours de Poterie Modelage et tournage Les Ateliers Jean Moulin Plouhinec

Plouhinec

Cours de Poterie Modelage et tournage

Les Ateliers Jean Moulin 27 Rue de la république Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Envie de mettre les mains dans la terre et de laisser parler votre créativité ?

Je vous propose de venir découvrir la poterie lors d’un cours convivial, dans un atelier baigné de lumière, à 50 mètres de la plage Saint-Julien.

Que vous soyez débutant·e ou déjà initié·e, c’est un moment pour ralentir, expérimenter, et créer à votre rythme, dans une ambiance détendue.

Au plaisir de vous accueillir et de partager ce moment avec vous !

Tous les jeudis jusqu’au 10 septembre 2026, de 18h à 20h.

Il est possible de réserver un atelier sur un autre créneau (week-end compris), minimum 3 participant.e.s.

Inscription par sms 06.40.41.92.91 ou par email umistudiocontact@gmail.com

Tarif 35€. Vous récupérez toutes vos créations cuites.

Pour un envoi postal de celles-ci, comptez 6€ de frais de port.

Les enfants de moins de 7 ans sont les bienvenus accompagnés de leurs parents. Pour eux/elles l’atelier est à 25€

Plus d’infos sur mon site web https://www.umistudio.fr/cours

A bientôt ! .

Les Ateliers Jean Moulin 27 Rue de la république Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 40 41 92 91

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English : Cours de Poterie Modelage et tournage

L’événement Cours de Poterie Modelage et tournage Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz