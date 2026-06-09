Cours de Poterie Modelage et tournage Plouhinec
Cours de Poterie Modelage et tournage Plouhinec jeudi 3 septembre 2026.
Plouhinec
Cours de Poterie Modelage et tournage
Les Ateliers Jean Moulin Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Envie de mettre les mains dans la terre et de laisser parler votre créativité ?
Je vous propose de venir découvrir la poterie lors d’un cours convivial, dans un atelier baigné de lumière, à 50 mètres de la plage Saint-Julien.
Que vous soyez débutant·e ou déjà initié·e, c’est un moment pour ralentir, expérimenter, et créer à votre rythme, dans une ambiance détendue.
Au plaisir de vous accueillir et de partager ce moment avec vous !
Tous les jeudis jusqu’au 10 septembre 2026, de 18h à 20h.
Il est possible de réserver un atelier sur un autre créneau (week-end compris), minimum 3 participant.e.s.
Inscription par sms 06.40.41.92.91 ou par email umistudiocontact@gmail.com
Tarif 35€. Vous récupérez toutes vos créations cuites.
Pour un envoi postal de celles-ci, comptez 6€ de frais de port.
Les enfants de moins de 7 ans sont les bienvenus accompagnés de leurs parents. Pour eux/elles l’atelier est à 25€
Plus d’infos sur mon site web https://www.umistudio.fr/cours
A bientôt ! .
Les Ateliers Jean Moulin Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 40 41 92 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cours de Poterie Modelage et tournage Plouhinec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Plouhinec (Finistère)
- Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec Quai Jean Jade Plouhinec 9 juin 2026
- Visite de criée Famille Plouhinec 10 juin 2026
- Cours de Poterie Modelage et tournage Les Ateliers Jean Moulin Plouhinec 11 juin 2026
- Journées Européennes de l’Archéologie Plouhinec 12 juin 2026
- Portes ouvertes à la SPA Plouhinec 13 juin 2026