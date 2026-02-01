Cours de poterie modelage sur argile Saint-Denis-du-Payré

Cours de poterie modelage sur argile

15 Rue des Moulins Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 27.5 – 27.5 – EUR

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 15:30:00

2026-02-24

Cours de poterie-modelage sur argile pour enfants

Ce cours de poterie-céramique se déroule dans une ambiance détendue et conviviale. Il est ouvert à tous novices et participants plus expérimentés se côtoient. Je suis là pour vous guider et vous conseiller.

Ce cours d’1h30 est destiné à un public familial (enfants à partir de 7 ans et adultes qui les accompagnent).

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte il peut soit juste accompagner, soit participer aussi et faire sa propre création en argile.

La réservation des cours se fait uniquement par internet. .

15 Rue des Moulins Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire natureenterre@ecomail.fr

