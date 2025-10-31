Cours de potions avec Récréascience Le Palais-sur-Vienne
Cours de potions avec Récréascience Le Palais-sur-Vienne vendredi 31 octobre 2025.
Cours de potions avec Récréascience
1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Pour passer des vacances magiques, la Ville du Palais sur Vienne propose des activités gratuites autour de la magie et du frisson d’Halloween ! Un programme pour toute la famille à découvrir.
Qui a dit que la chimie n’était pas amusante ?
Il sera propose aux participants une série d’expériences et manipulations pour découvrir des notions de chimie tel que le principe d’une réaction chimique, le pH. La notion de raisonnement scientifique y est aussi présentée. Un atelier de chimie avec Récréasciences.
Réservation par mail ou par téléphone. .
1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26 animations@lepalaissurvienne.fr
English : Cours de potions avec Récréascience
German : Cours de potions avec Récréascience
Italiano :
Espanol : Cours de potions avec Récréascience
L’événement Cours de potions avec Récréascience Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Limoges Métropole