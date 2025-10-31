Cours de potions avec Récréascience Le Palais-sur-Vienne

Cours de potions avec Récréascience Le Palais-sur-Vienne vendredi 31 octobre 2025.

Cours de potions avec Récréascience

1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pour passer des vacances magiques, la Ville du Palais sur Vienne propose des activités gratuites autour de la magie et du frisson d’Halloween ! Un programme pour toute la famille à découvrir.

Qui a dit que la chimie n’était pas amusante ?

Il sera propose aux participants une série d’expériences et manipulations pour découvrir des notions de chimie tel que le principe d’une réaction chimique, le pH. La notion de raisonnement scientifique y est aussi présentée. Un atelier de chimie avec Récréasciences.

Réservation par mail ou par téléphone. .

1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26 animations@lepalaissurvienne.fr

