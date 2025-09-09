Cours de Qi Gong Le Hohwald

Cours de Qi Gong Le Hohwald mardi 9 septembre 2025.

Cours de Qi Gong

Rue du Mont Sainte-Odile Le Hohwald Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-09 18:30:00

fin : 2025-09-24 19:30:00

Date(s) :

2025-09-09 2025-09-16 2025-09-24 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14

Pratiquer le Qi Gong aide à réduire le stress, améliore votre bien-être et fortifie votre organisme.

Le Qi Gong est une gymnastique douce combinée à une respiration consciente. Parfois on y ajoute de la méditation.

Cette pratique permet de dynamiser et harmoniser son énergie dans le corps.

Elle fait partie des outils de la médecine traditionnelle chinoise.

Rue du Mont Sainte-Odile Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 77 77 92 dorothee.hemmerle.pro@gmail.com

English :

Practicing Qi Gong helps to reduce stress, improve your well-being and fortify your body.

German :

Qi Gong zu praktizieren hilft, Stress abzubauen, steigert Ihr Wohlbefinden und stärkt Ihren Körper.

Italiano :

La pratica del Qi Gong aiuta a ridurre lo stress, a migliorare il benessere e a rafforzare il corpo.

Espanol :

La práctica del Qi Gong ayuda a reducir el estrés, mejorar el bienestar y fortalecer el cuerpo.

