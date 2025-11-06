Cours de Qi-Gong & self-défense (100% féminin) – Paris 14e École Dansomania Paris
A l’occasion de l’ouverture du cours de Qi Gong et self-défense pour seniors, l’école Shaktibudo vous invite à découvrir cette discipline en novembre 2025 à la date de votre choix !
La première séance est gratuite et ouverte exclusivement aux femmes de plus de 55 ans.
Pourquoi venir à ce cours de Qi Gong & self-défense pensé pour les femmes ?
En une heure, vous allez expérimenter :
- Des exercices de Qi Gong pour détendre le corps et l’esprit
- Des mouvements qui renforcent l’équilibre et la mobilité
- Un moment de convivialité entre femmes, dans un cadre bienveillant
Ce cours inclut également des applications des mouvements de Qi Gong en self-défense.
Informations pratiques
Date : les jeudis de 9h à 10h
Lieu : École Dansomania – 59 rue Sarrette, 75014 Paris (Porte d’Orléans)
Accès facile : Métro M4 / Tram T3a / Bus 92, 68, 54, 38
Places limitées – inscription obligatoire
Comment réserver votre place ?
Pour participer gratuitement, inscrivez-vous via ce formulaire ou contactez-nous par e-mail.
Réservez vite, les places partent rapidement !
Un cours de bien-être et santé réservé aux femmes seniors.
Du jeudi 06 novembre 2025 au jeudi 27 novembre 2025 :
jeudi
de 09h00 à 10h00
gratuit
Réservations en ligne ou par mail.
Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-06T10:00:00+01:00
fin : 2025-11-27T11:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-06T09:00:00+02:00_2025-11-06T10:00:00+02:00;2025-11-13T09:00:00+02:00_2025-11-13T10:00:00+02:00;2025-11-20T09:00:00+02:00_2025-11-20T10:00:00+02:00;2025-11-27T09:00:00+02:00_2025-11-27T10:00:00+02:00
École Dansomania 59, rue Sarrette 75014 Paris
https://www.self-defense-feminine.com/cours/ +33619692389 shaktibudo@gmail.com