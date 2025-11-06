Cours de Qi-Gong & self-défense (100% féminin) – Paris 14e École Dansomania Paris

A l’occasion de l’ouverture du cours de Qi Gong et self-défense pour seniors, l’école Shaktibudo vous invite à découvrir cette discipline en novembre 2025 à la date de votre choix !

La première séance est gratuite et ouverte exclusivement aux femmes de plus de 55 ans.

Pourquoi venir à ce cours de Qi Gong & self-défense pensé pour les femmes ?

En une heure, vous allez expérimenter :

Des exercices de Qi Gong pour détendre le corps et l’esprit

Des mouvements qui renforcent l’équilibre et la mobilité

Un moment de convivialité entre femmes, dans un cadre bienveillant

Ce cours inclut également des applications des mouvements de Qi Gong en self-défense.

Informations pratiques

Date : les jeudis de 9h à 10h

Lieu : École Dansomania – 59 rue Sarrette, 75014 Paris (Porte d’Orléans)

Accès facile : Métro M4 / Tram T3a / Bus 92, 68, 54, 38

Places limitées – inscription obligatoire

Comment réserver votre place ?

Pour participer gratuitement, inscrivez-vous via ce formulaire ou contactez-nous par e-mail.



Réservez vite, les places partent rapidement !

Réserver ma place

Un cours de bien-être et santé réservé aux femmes seniors.

Du jeudi 06 novembre 2025 au jeudi 27 novembre 2025 :

jeudi

de 09h00 à 10h00

gratuit

Réservations en ligne ou par mail.

Public adultes. A partir de 55 ans.

École Dansomania 59, rue Sarrette 75014 Paris

https://www.self-defense-feminine.com/cours/ +33619692389 shaktibudo@gmail.com