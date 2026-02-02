COURS DE QI GONG Sète

COURS DE QI GONG

9 Quai Adolphe Merle Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-02-03

Venez prendre un moment pour vous en pratiquant une activité corporelle douce pour vous ressourcer et dynamiser !Les cours de Qi Gong sont tous les mardi et jeudi à partir de Février .Profiter d’un lieu unique ou vous pourrez aussi picorer ! .

9 Quai Adolphe Merle Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 31 73 27 02

English :

Come and take a moment for yourself with a gentle physical activity to recharge and energize!

