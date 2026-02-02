COURS DE QI GONG Sète
9 Quai Adolphe Merle Sète Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-03
fin : 2026-04-30
Venez prendre un moment pour vous en pratiquant une activité corporelle douce pour vous ressourcer et dynamiser !Les cours de Qi Gong sont tous les mardi et jeudi à partir de Février .Profiter d’un lieu unique ou vous pourrez aussi picorer ! .
Come and take a moment for yourself with a gentle physical activity to recharge and energize!
