COURS DE QI GONG TRADITIONNEL centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet vendredi 3 octobre 2025.

centre culturel Jean Castan Bagnols les Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-10-03 17:45:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

2025-10-03

Cours de qi gong traditionnel ouvert à tous et à tout âge. Art du mouvement et de santé, qui dissout les tensions et met l’énergie en circulation. Ensemble de mouvements effectués lentement, le Qi Gong s’adapte à la condition physique de tous.

Tarif 70€ par trimestre

centre culturel Jean Castan Bagnols les Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 31 32 23 14

English :

Traditional Qi Gong classes open to all ages. An art of movement and health that dissolves tension and gets energy flowing. A set of movements performed slowly, Qi Gong adapts to everyone’s physical condition.

Fee: 70? per trimester

German :

Ein Kurs in traditionellem Qi Gong, der für alle und jedes Alter offen ist. Eine Bewegungs- und Gesundheitskunst, die Spannungen löst und die Energie in Fluss bringt. Qi Gong besteht aus langsam ausgeführten Bewegungen und kann an die körperliche Verfassung aller angepasst werden.

Preis: 70? pro Quartal

Italiano :

Corsi di Qi Gong tradizionale aperti a tutte le età. Un’arte del movimento e della salute che scioglie le tensioni e fa fluire l’energia. Un insieme di movimenti eseguiti lentamente, il Qi Gong si adatta alle condizioni fisiche di ognuno.

Prezzo: € 70 a trimestre

Espanol :

Clases de Qi Gong tradicional abiertas a todas las edades. Un arte de movimiento y salud que disuelve las tensiones y hace fluir la energía. Un conjunto de movimientos realizados lentamente, el Qi Gong se adapta a la condición física de cada uno.

Precio: 70 euros por trimestre

