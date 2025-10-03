COURS DE QI GONG TRADITIONNEL centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet

COURS DE QI GONG TRADITIONNEL

COURS DE QI GONG TRADITIONNEL centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet vendredi 3 octobre 2025.

COURS DE QI GONG TRADITIONNEL

centre culturel Jean Castan Bagnols les Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 17:45:00
fin : 2025-10-03 19:00:00

Date(s) :
2025-10-03

Cours de qi gong traditionnel ouvert à tous et à tout âge. Art du mouvement et de santé, qui dissout les tensions et met l’énergie en circulation. Ensemble de mouvements effectués lentement, le Qi Gong s’adapte à la condition physique de tous.
Tarif 70€ par trimestre
Cours de qi gong traditionnel ouvert à tous et à tout âge. Art du mouvement et de santé, qui dissout les tensions et met l’énergie en circulation. Ensemble de mouvements effectués lentement, le Qi Gong s’adapte à la condition physique de tous.
Tarif 70€ par trimestre   .

centre culturel Jean Castan Bagnols les Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 31 32 23 14 

English :

Traditional Qi Gong classes open to all ages. An art of movement and health that dissolves tension and gets energy flowing. A set of movements performed slowly, Qi Gong adapts to everyone’s physical condition.
Fee: 70? per trimester

German :

Ein Kurs in traditionellem Qi Gong, der für alle und jedes Alter offen ist. Eine Bewegungs- und Gesundheitskunst, die Spannungen löst und die Energie in Fluss bringt. Qi Gong besteht aus langsam ausgeführten Bewegungen und kann an die körperliche Verfassung aller angepasst werden.
Preis: 70? pro Quartal

Italiano :

Corsi di Qi Gong tradizionale aperti a tutte le età. Un’arte del movimento e della salute che scioglie le tensioni e fa fluire l’energia. Un insieme di movimenti eseguiti lentamente, il Qi Gong si adatta alle condizioni fisiche di ognuno.
Prezzo: € 70 a trimestre

Espanol :

Clases de Qi Gong tradicional abiertas a todas las edades. Un arte de movimiento y salud que disuelve las tensiones y hace fluir la energía. Un conjunto de movimientos realizados lentamente, el Qi Gong se adapta a la condición física de cada uno.
Precio: 70 euros por trimestre

L’événement COURS DE QI GONG TRADITIONNEL Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-09-20 par 48-OT Mont Lozere