COURS DE QI GONG TRADITIONNEL centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet
vendredi 18 septembre 2026 · centre culturel Jean Castan · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
COURS DE QI GONG TRADITIONNEL
centre culturel Jean Castan Bagnols les Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02
Cours de qi gong traditionnel ouvert à tous et à tout âge. Art du mouvement et de santé, qui dissout les tensions et met l’énergie en circulation. Ensemble de mouvements effectués lentement, le Qi Gong s’adapte à la condition physique de tous.
Cours de qi gong traditionnel ouvert à tous et à tout âge. Art du mouvement et de santé, qui dissout les tensions et met l’énergie en circulation. Ensemble de mouvements effectués lentement, le Qi Gong s’adapte à la condition physique de tous. .
centre culturel Jean Castan Bagnols les Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 31 32 23 14
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English :
Traditional Qi Gong classes open to all ages. An art of movement and health that dissolves tension and gets energy flowing. A set of movements performed slowly, Qi Gong adapts to everyone’s physical condition.
L’événement COURS DE QI GONG TRADITIONNEL Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT Mont Lozere
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