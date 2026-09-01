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COURS DE QI GONG TRADITIONNEL centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet

vendredi 18 septembre 2026 · centre culturel Jean Castan · Mont Lozère et Goulet

COURS DE QI GONG TRADITIONNEL centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
centre culturel Jean Castan
Adresse
Bagnols les Bains
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Abonnement

Mont Lozère et Goulet

COURS DE QI GONG TRADITIONNEL

centre culturel Jean Castan Bagnols les Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02

Cours de qi gong traditionnel ouvert à tous et à tout âge. Art du mouvement et de santé, qui dissout les tensions et met l’énergie en circulation. Ensemble de mouvements effectués lentement, le Qi Gong s’adapte à la condition physique de tous.
Cours de qi gong traditionnel ouvert à tous et à tout âge. Art du mouvement et de santé, qui dissout les tensions et met l’énergie en circulation. Ensemble de mouvements effectués lentement, le Qi Gong s’adapte à la condition physique de tous.   .

centre culturel Jean Castan Bagnols les Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 31 32 23 14 

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English :

Traditional Qi Gong classes open to all ages. An art of movement and health that dissolves tension and gets energy flowing. A set of movements performed slowly, Qi Gong adapts to everyone’s physical condition.

L’événement COURS DE QI GONG TRADITIONNEL Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT Mont Lozere

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