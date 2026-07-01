Cours de Relaxation Plurien
vendredi 17 juillet 2026 · Plurien
Informations pratiques
Plurien
Cours de Relaxation
1 Rue des Artisans Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Et si vous preniez une heure pour souffler ? Ralentir Se détendre Respirer Ressentir Revenir à soi
Retrouver apaisement, légèreté, vitalité
Animé par Isabelle Augagneur
Relaxologue depuis 2000
Sur réservation uniquement. .
1 Rue des Artisans Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 19 69 86 53
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English :
L’événement Cours de Relaxation Plurien a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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