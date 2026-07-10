Informations pratiques

Plurien

Cours de Relaxation

1 Rue des Artisans Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:30:00

fin : 2026-08-24 15:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Et si vous preniez une heure pour souffler ? Ralentir Se détendre Respirer Ressentir Revenir à soi

Retrouver apaisement, légèreté, vitalité

Animé par Isabelle Augagneur

Relaxologue depuis 2000

Sur réservation uniquement. .

1 Rue des Artisans Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 19 69 86 53

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English :

L’événement Cours de Relaxation Plurien a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor