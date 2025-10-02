Cours de renforcement musculaire Vouhé

Cours de renforcement musculaire Vouhé jeudi 2 octobre 2025.

Cours de renforcement musculaire

Salle des fêtes Vouhé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-10-02

Vous souhaitez améliorer votre condition physique, gagner en force et en énergie, ou simplement partager un moment convivial autour du sport ?

Contact 06 74 17 04 41

Notre toute nouvelle association de renforcement musculaire ouvre ses portes !

Début des activités le jeudi 2 octobre

Lieu salle des fêtes de Vouhé

Horaires 20h30-21h30

Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), vous êtes les bienvenu(e)s. .

Salle des fêtes Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 17 04 41 movestep79@gmail.fr

English : Cours de renforcement musculaire

German : Cours de renforcement musculaire

Italiano :

Espanol : Cours de renforcement musculaire

L’événement Cours de renforcement musculaire Vouhé a été mis à jour le 2025-09-17 par CC Val de Gâtine