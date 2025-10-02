Cours de renforcement musculaire Vouhé
Vous souhaitez améliorer votre condition physique, gagner en force et en énergie, ou simplement partager un moment convivial autour du sport ?
Contact 06 74 17 04 41
Notre toute nouvelle association de renforcement musculaire ouvre ses portes !
Début des activités le jeudi 2 octobre
Lieu salle des fêtes de Vouhé
Horaires 20h30-21h30
Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), vous êtes les bienvenu(e)s. .
Salle des fêtes Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 17 04 41 movestep79@gmail.fr
