Cours de salsa et salsa party Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Oui, c’est tous les jeudis que ça se passe ! Bloque ta soirée, l’ambiance monte d’un cran :

De 19h à 20h45 : Mets-toi en jambes

Cours de salsa avec Ibrahim (5 €) Que tu sois novice ou déjà mordu de danse, oublie les pirouettes complexes. Ce cours est fait pour toi : on est là pour le plaisir, le mouvement et le sourire. Tu vas voir, tu vas vite choper le rythme !

De 21h à 23h30 : Lâche-toi sur la piste

Salsa Party (Gratuit !) Sous les platines de DJ JH, prépare-toi à une dominante cubaine mixée avec le meilleur de la Bachata et de la Kizomba. Ça va chauffer sur le dancefloor et, crois-nous, tu ne vas pas avoir envie de t’asseoir.

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Ibrahim

Pour toi, aficionado de rythmes latinos, prépare-toi à un cours de salsa suivi d’un DJ set (Salsa, Bachata, Kizomba) à dominante cubaine avec Somos Familia !

Du jeudi 09 avril 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

jeudi

de 19h00 à 23h30

payant

5 euros pour le cours de salsa.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T22:00:00+02:00

fin : 2027-01-01T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T23:30:00+02:00;2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T23:30:00+02:00;2026-04-23T19:00:00+02:00_2026-04-23T23:30:00+02:00;2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T23:30:00+02:00;2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T23:30:00+02:00;2026-05-14T19:00:00+02:00_2026-05-14T23:30:00+02:00;2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T23:30:00+02:00;2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T23:30:00+02:00;2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T23:30:00+02:00;2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T23:30:00+02:00;2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T23:30:00+02:00;2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T23:30:00+02:00;2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T23:30:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T23:30:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T23:30:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T23:30:00+02:00;2026-07-30T19:00:00+02:00_2026-07-30T23:30:00+02:00;2026-08-06T19:00:00+02:00_2026-08-06T23:30:00+02:00;2026-08-13T19:00:00+02:00_2026-08-13T23:30:00+02:00;2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T23:30:00+02:00;2026-08-27T19:00:00+02:00_2026-08-27T23:30:00+02:00;2026-09-03T19:00:00+02:00_2026-09-03T23:30:00+02:00;2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T23:30:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T23:30:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T23:30:00+02:00;2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T23:30:00+02:00;2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T23:30:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T23:30:00+02:00;2026-10-22T19:00:00+02:00_2026-10-22T23:30:00+02:00;2026-10-29T19:00:00+02:00_2026-10-29T23:30:00+02:00;2026-11-05T19:00:00+02:00_2026-11-05T23:30:00+02:00;2026-11-12T19:00:00+02:00_2026-11-12T23:30:00+02:00;2026-11-19T19:00:00+02:00_2026-11-19T23:30:00+02:00;2026-11-26T19:00:00+02:00_2026-11-26T23:30:00+02:00;2026-12-03T19:00:00+02:00_2026-12-03T23:30:00+02:00;2026-12-10T19:00:00+02:00_2026-12-10T23:30:00+02:00;2026-12-17T19:00:00+02:00_2026-12-17T23:30:00+02:00;2026-12-24T19:00:00+02:00_2026-12-24T23:30:00+02:00;2026-12-31T19:00:00+02:00_2026-12-31T23:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/cours-et-soiree-latino-salsa/



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