Cours de sculpture et visite guidée Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-08-10 15:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

2025-08-10

Visite guidée historique du Thoureil, magnifique village des bords de Loire, suivie d’un atelier de sculpture en plein air. Une après-midi vivante et inspirante, entre ruelles chargées d’histoire et expression artistique.

Christophe et Sarah vous accueillent pour une belle après-midi estivale dans leur village.

Partez à la découverte des secrets du village lors d’une visite guidée puis initiez vous au savoir-faire local en taillant votre sculpture !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 10 août 2025 de 15h à 18h. .

Le Thoureil 19 quai des mariniers Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 06 68 78 sarah@ecoloirevoyage.fr

English :

Guided historical tour of Le Thoureil, a magnificent village on the banks of the Loire, followed by an open-air sculpture workshop. A lively and inspiring afternoon of history-laden streets and artistic expression.

German :

Historische Führung durch Le Thoureil, ein wunderschönes Dorf am Ufer der Loire, gefolgt von einem Skulpturenworkshop im Freien. Ein lebendiger und inspirierender Nachmittag zwischen geschichtsträchtigen Gassen und künstlerischem Ausdruck.

Italiano :

Visita storica guidata di Le Thoureil, magnifico villaggio sulle rive della Loira, seguita da un laboratorio di scultura all’aperto. Un pomeriggio vivace e stimolante tra strade ricche di storia ed espressioni artistiche.

Espanol :

Una visita histórica guiada por Le Thoureil, un magnífico pueblo a orillas del Loira, seguida de un taller de escultura al aire libre. Una tarde animada e inspiradora de calles cargadas de historia y expresión artística.

