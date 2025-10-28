Cours de stretching et de mobilité Airvault

16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel de L’Airvaudais-Val du Thouet propose des cours de stretching et de mobilité, tous les mardis, de 18 h 50 à 19 h 50, dans la salle du CCAS, au 16 TER rue Emmanuel Bonnet, à Airvault. Les tarifs sont de 70 euros pour un trimestre et 160 euros pour la saison. Les cours sont donnés par Maxime Dubreuil, éducateur diplômé. Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Centre Socio Culturel au 05 49 64 73 10, ou via l’adresse mail suivante accueil.avt@csc79.org .

16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 accueil.avt@csc79.org

