Cours de Taiji Quan Maison de la Conversation Paris
Cours de Taiji Quan Maison de la Conversation Paris jeudi 16 avril 2026.
Découvrez l’art du mouvement lent et de l’harmonie intérieure.
Sous l’impulsion des Petits Frères des Pauvres (PFP-AGE) et en partenariat avec la maison de la Conversation, nous vous invitons à une pratique régulière du Taiji Quan. Plus qu’un simple cours , ces séances sont nées d’une volonté des habitants des pensions de famille du 18ème (Anne-Marie Blaise et Vincent Compoint) de cultiver leur bien-être et de renforcer leur lien social. Car habiter, ce n’est pas seulement se loger, c’est recréer son univers et son réseau. Le Tai Chi est ici un outil précieux au service du mieux-vivre ensemble.
Animés par André Lanceraux, ces ateliers vous proposent d’explorer la discipline du « Taiji Libre » : une approche exigeante mais profondément bienveillante, où l’on travaille le corps et l’esprit sans rituels figés, avec une bonne de légèreté.
Dates
16 et 30 avril 2026
Horaires
14h30 – 16h
Tarif
Gratuit
Intervenant·e·s
Avec André Lanceraux
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Taiji Quan avec André Lanceraux : cultivez bien-être et lien social ! Une pratique libre et bienveillante pour le corps et l’esprit.
Le jeudi 30 avril 2026
de 14h30 à 16h00
Le jeudi 16 avril 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T14:30:00+02:00_2026-04-16T16:00:00+02:00;2026-04-30T14:30:00+02:00_2026-04-30T16:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/cours-de-taiji-quan-tickets-1984973540293?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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