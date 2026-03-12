Cours de Taiji Quan Maison de la Conversation Paris

Découvrez l’art du mouvement lent et de l’harmonie intérieure.

Sous l’impulsion des Petits Frères des Pauvres (PFP-AGE) et en partenariat avec la maison de la Conversation, nous vous invitons à une pratique régulière du Taiji Quan. Plus qu’un simple cours , ces séances sont nées d’une volonté des habitants des pensions de famille du 18ème (Anne-Marie Blaise et Vincent Compoint) de cultiver leur bien-être et de renforcer leur lien social. Car habiter, ce n’est pas seulement se loger, c’est recréer son univers et son réseau. Le Tai Chi est ici un outil précieux au service du mieux-vivre ensemble.

Animés par André Lanceraux, ces ateliers vous proposent d’explorer la discipline du « Taiji Libre » : une approche exigeante mais profondément bienveillante, où l’on travaille le corps et l’esprit sans rituels figés, avec une bonne de légèreté.

Dates

16 et 30 avril 2026

Horaires

14h30 – 16h

Tarif

Gratuit

Intervenant·e·s

Avec André Lanceraux

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Taiji Quan avec André Lanceraux : cultivez bien-être et lien social ! Une pratique libre et bienveillante pour le corps et l’esprit.

Le jeudi 30 avril 2026

de 14h30 à 16h00

Le jeudi 16 avril 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T14:30:00+02:00_2026-04-16T16:00:00+02:00;2026-04-30T14:30:00+02:00_2026-04-30T16:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/cours-de-taiji-quan-tickets-1984973540293?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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