Cours de taille des rosiers Les Chemins de la Rose Parc de Courcilpleu Doué-en-Anjou

Initiez-vous à la taille des rosiers lors de nos cours aux Chemins de la Rose, Doué-la-Fontaine. Apprenez les techniques essentielles avec un professionnel et repartez prêt à sublimer vos rosiers.

À l’occasion de la Fête des Rosiers d’Automne, les Chemins de la Rose vous proposent des cours pratiques de taille de rosiers, animés par un professionnel passionné.

Pendant 1 heure, découvrez les gestes indispensables pour entretenir vos rosiers et leur offrir une floraison généreuse.

Vous apprendrez

– les différentes techniques de taille adaptées à chaque type de rosier (grimpants, tiges, buissons, lianes, etc.),

– les périodes idéales pour intervenir,

– les erreurs à éviter pour préserver la santé et la longévité de vos plantations.

Ces cours collectifs sont l’occasion d’échanger directement avec un expert, de poser vos questions et de repartir avec des conseils pratiques, applicables dès votre retour au jardin.

Samedi 8 novembre 2025 de 11h à 12h et de 15h à 16h.

Dimanche 9 novembre 2025 de 11h à 12h et de 15h à 16h.

Mardi 11 novembre 2025 de 11h à 12h et de 15h à 16h. .

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 95 95 contact@lescheminsdelarose.com

Introduce yourself to rose pruning with our courses at Les Chemins de la Rose, Doué-la-Fontaine. Learn the essential techniques from a professional and leave ready to make your roses shine.

Lassen Sie sich in unseren Kursen in Les Chemins de la Rose, Doué-la-Fontaine, in das Beschneiden von Rosen einführen. Lernen Sie die wichtigsten Techniken von einem Profi und gehen Sie bereit, Ihre Rosen zu verschönern.

Imparate a potare le rose durante i nostri corsi presso Les Chemins de la Rose, Doué-la-Fontaine. Imparate le tecniche essenziali da un professionista e partite pronti a dare il meglio alle vostre rose.

Aprenda a podar las rosas durante nuestros cursos en Les Chemins de la Rose, Doué-la-Fontaine. Aprenda las técnicas esenciales de la mano de un profesional y salga preparado para que sus rosas luzcan en todo su esplendor.

