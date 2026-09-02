Informations pratiques

Dingsheim

Cours de taille taille d’hiver

Dingsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-09 09:00:00

fin : 2027-01-09 12:00:00

Date(s) :

2027-01-09

Cours de taille d’hiver sur différentes essences au verger Clemente.

Les moniteurs de l’association présentent des techniques de taille d’arbres fruitiers. Ils pourront également vous renseigner sur les soins à prodiguer en cas de maladies et d’attaques de nuisibles.

Cette activité est gratuite, et également ouverte aux personnes non membres.

Plan d’accès disponible sur demande par courriel synd.prod.fruits_pful@orange.fr 0 .

Dingsheim 67370 Bas-Rhin Grand Est synd.prod.fruits_pful@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cours de taille taille d’hiver Dingsheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg