Cours de taille taille d’hiver Dingsheim
samedi 9 janvier 2027 · Dingsheim
Informations pratiques
Dingsheim
Cours de taille taille d’hiver
Dingsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-09 09:00:00
fin : 2027-01-09 12:00:00
Date(s) :
2027-01-09
Cours de taille d’hiver sur différentes essences au verger Clemente.
Les moniteurs de l’association présentent des techniques de taille d’arbres fruitiers. Ils pourront également vous renseigner sur les soins à prodiguer en cas de maladies et d’attaques de nuisibles.
Cette activité est gratuite, et également ouverte aux personnes non membres.
Plan d’accès disponible sur demande par courriel synd.prod.fruits_pful@orange.fr 0 .
Dingsheim 67370 Bas-Rhin Grand Est synd.prod.fruits_pful@orange.fr
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English :
L’événement Cours de taille taille d’hiver Dingsheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg