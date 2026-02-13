COURS DE TANGO suivi d’une MILONGA (Bal Argentin) avec Jorge Rodriguez & l’association Percal Tango., Darwin Éco-système, Bordeaux
COURS DE TANGO suivi d’une MILONGA (Bal Argentin) avec Jorge Rodriguez & l’association Percal Tango., Darwin Éco-système, Bordeaux dimanche 22 février 2026.
COURS DE TANGO suivi d’une MILONGA (Bal Argentin) avec Jorge Rodriguez & l’association Percal Tango. Dimanche 22 février, 14h00 Darwin Éco-système Gironde
Billetterie sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T19:30:00+01:00
Fin : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T19:30:00+01:00
Plongez dans l’univers du tango avec des cours d’initiation, ou rejoignez-nous pour le bal Argentin.
Que vous soyez danseur·se confirmé·e, débutant·e ou simplement curieux·se de la culture argentine, venez partager un moment de convivialité. Parce que tous les petits pas nous mèneront au tango ❤️
Abrazo.
PROGRAMME :
14h00 – Cours de Tango Argentin
pour découvrir les bases ou perfectionner votre style : 10€
15h30 à 19h30 – Milonga (Bal Argentin)
laissez-vous emporter par la musique dans une ambiance chaleureuse et détendue : 8€
Formule complète : Cours + Milonga : 15€
️ Billetterie sur place.
____________
Dimanche 22 Février
14h à 19h30
Darwin Ecosystème
87 quai des Queyries 33100 Bordeaux
Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://darwin.camp/agenda/ »}]
Dimanche 22 février , Darwin va raisonner au pas de tango grâce à Jorge Rodriguez, artiste passionné qui mêle danse, théâtre et scène avec un seul objectif : partager sa passion ! tango milonga
@Studio Sauvages