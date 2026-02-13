COURS DE TANGO suivi d’une MILONGA (Bal Argentin) avec Jorge Rodriguez & l’association Percal Tango., Darwin Éco-système, Bordeaux

COURS DE TANGO suivi d’une MILONGA (Bal Argentin) avec Jorge Rodriguez & l’association Percal Tango. Dimanche 22 février, 14h00 Darwin Éco-système Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T19:30:00+01:00

Fin : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T19:30:00+01:00

Plongez dans l’univers du tango avec des cours d’initiation, ou rejoignez-nous pour le bal Argentin.

Que vous soyez danseur·se confirmé·e, débutant·e ou simplement curieux·se de la culture argentine, venez partager un moment de convivialité. Parce que tous les petits pas nous mèneront au tango ❤️

Abrazo.

PROGRAMME :

14h00 – Cours de Tango Argentin

pour découvrir les bases ou perfectionner votre style : 10€

15h30 à 19h30 – Milonga (Bal Argentin)

laissez-vous emporter par la musique dans une ambiance chaleureuse et détendue : 8€

Formule complète : Cours + Milonga : 15€

____________

Dimanche 22 Février

14h à 19h30

Darwin Ecosystème

87 quai des Queyries 33100 Bordeaux

