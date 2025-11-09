Cours de tango suivi d’une MILONGA (Bal Argentin) Darwin Éco-système Bordeaux

Plongez dans l’univers du tango avec des cours d’initiation, ou rejoignez-nous pour le bal Argentin.

Que vous soyez danseur·se confirmé·e, débutant·e ou simplement curieux·se de la culture argentine, venez partager un moment de convivialité. Parce que tous les petits pas nous mèneront au tango ❤️Abrazo.

Programme

14h00 – Cours de Tango Argentin pour découvrir les bases ou perfectionner votre style : 10€

15h30 à 19h30 – Milonga (Bal Argentin) laissez-vous emporter par la musique dans une ambiance chaleureuse et détendue : 8€

Infos pratiques

Formule complète : Cours + Milonga : 15€

Dimanche 9 novembre – 14h à 19h30

Darwin Ecosystème – 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux

Le dimanche 9 novembre, Darwin va raisonner au pas de tango grâce à Jorge Rodriguez, artiste passionné qui mêle danse, théâtre et scène avec un seul objectif : partager sa passion ! tango cours

@StudioSauvages