Cours de théâtre à Paris l’après-midi à la Fabrique du Comédien La Fabrique du Comédien Paris

Cours de théâtre à Paris l’après-midi à la Fabrique du Comédien La Fabrique du Comédien Paris mardi 23 septembre 2025.

Ce cours, exigeant et bienveillant, est composé de personnes de 18 à 75 ans environ, toutes professions et tous niveaux, et tous sont passionnés par le théâtre ! L’objectif étant de progresser dans le plaisir.

Jour et horaire : tous les mardis après-midi de 14h à 17h.

Lieu : plein centre de Paris (1er arrondissement). Grande salle spacieuse et lumineuse. Métros : Pyramides, Tuileries, Opéra.

Public adultes tous âges : cours de théâtre pour débutants et confirmés. Le mélange des niveaux s’avère ici très enrichissant.

Tarif : 795€/an (aucun autre frais).

Contenu : un programme très complet basé sur 2 parties complémentaires.

1/ Les outils du comédien (improvisations et exercices spécifiques) : pour développer son jeu, sa liberté sur scène, son audace, ses émotions, son empathie, sa créativité, son corps, sa voix. S’extérioriser et prendre confiance, améliorer sa prise de parole en public.

2/ La création d’un spectacle avec 2 représentations en juin dans un beau théâtre parisien. Un grand moment !

Votre professeur de théâtre sera Aurélia Aubert, la Directrice Artistique de La Fabrique du Comédien. Metteur en scène et comédienne professionnelle, elle saura vous guider, vous accompagner et vous pousser avec bienveillance et exigence.

S’inscrire : rendez-vous sur le site de La Fabrique du Comédien.

Et appelez-nous !

Venez progresser et vous exprimer avec La Fabrique du Comédien : cours de théâtre le mardi après-midi , saison 2025-2026, Paris 1er arrondissement.

Du mardi 23 septembre 2025 au lundi 15 juin 2026 :

payant

795€/an. Envoyez nous un courriel ou appelez-nous pour savoir s’il reste de la place

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Fabrique du Comédien 5 rue du helder 75009 Paris

https://stage-theatre.com/cours-de-theatre-apres-midi-paris/ +33668178806 lafabriqueducomedien@yahoo.fr https://www.facebook.com/fabriquedu.comedien https://www.facebook.com/fabriquedu.comedien