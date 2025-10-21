Cours de théâtre Maltot

Cours de théâtre Maltot mardi 21 octobre 2025.

Cours de théâtre

Place Charles Vauvrecy Maltot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 16:45:00

fin : 2026-11-03 17:45:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30 2025-11-04 2025-11-06 2025-11-11 2025-11-13 2025-11-18 2025-11-20 2025-11-25 2025-11-27 2025-12-02 2025-12-04 2025-12-09 2025-12-11 2025-12-16 2025-12-18 2025-12-23 2025-12-25

Amusons-nous ensemble grâce aux différentes techniques théâtrales , le mime, la comédie, l’improvisation, les émotions et le plus important l’imaginaire , votre imaginaire ! Ensemble créons un spectacle où chacun pourra s’amuser à travers un personnage!

Amusons-nous ensemble grâce aux différentes techniques théâtrales , le mime, la comédie, l’improvisation, les émotions et le plus important l’imaginaire , votre imaginaire ! Ensemble créons un spectacle où chacun pourra s’amuser à travers un personnage! .

Place Charles Vauvrecy Maltot 14930 Calvados Normandie +33 2 31 26 95 71

English : Cours de théâtre

Let’s have fun together using different theatrical techniques: mime, comedy, improvisation, emotions and, most importantly, the imagination your imagination! Together, let?s create a show where everyone can have fun as a character!

German : Cours de théâtre

Wir wollen gemeinsam Spaß haben, indem wir verschiedene Theatertechniken anwenden: Pantomime, Komik, Improvisation, Emotionen und, was am wichtigsten ist, Fantasie Ihre Fantasie! Lassen Sie uns gemeinsam eine Show kreieren, in der jeder in eine Rolle schlüpfen und Spaß haben kann!

Italiano :

Divertiamoci insieme utilizzando diverse tecniche teatrali, il mimo, la comicità, l’improvvisazione, le emozioni e, soprattutto, la fantasia la vostra fantasia! Creiamo insieme uno spettacolo in cui ognuno possa divertirsi nei panni di un personaggio!

Espanol :

Vamos a divertirnos juntos utilizando diferentes técnicas teatrales, mimo, comedia, improvisación, emociones y, lo más importante, la imaginación ¡tu imaginación! ¡Juntos, vamos a crear un espectáculo en el que todo el mundo pueda divertirse como un personaje más!

L’événement Cours de théâtre Maltot a été mis à jour le 2025-10-17 par Orne Odon Tourisme