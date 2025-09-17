Cours de Théâtre pour adultes débutants Salle des fêtes Bugard

Cours de Théâtre pour adultes débutants Salle des fêtes Bugard mercredi 17 septembre 2025.

Cours de Théâtre pour adultes débutants

Salle des fêtes BUGARD Bugard Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 18:30:00

fin : 2025-09-17 20:00:00

Date(s) :

2025-09-17

.

Salle des fêtes BUGARD Bugard 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 53 74 28 anne.floreau@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cours de Théâtre pour adultes débutants Bugard a été mis à jour le 2025-08-25 par De Scène en Scène|CDT65