Cours de tissage cycle de 6 séances Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Cours de tissage cycle de 6 séances
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Cours de tissage cet hiver
Initiation au Tissage technique Saori et laine mérinos
Public Adulte
Durée 6 x 3h
Série de 6 séances de TISSAGE sur un petit métier à tisser que vous pourrez emporter chez vous pour continuer à tisser à la maison entre chaque cours. Vous découvrirez les principes de bases du tissage de façon technique sur un outil simple et abordable.
Ce sont des cours réguliers de 3h, toutes les 2 semaines, qui permettront de stimuler vos pratiques créatives en vous laissant aussi le temps de créer à la maison entre deux séances.
Je vous propose de découvrir la technique ludique colorée de la trame croisée, ou SAORI en Japonais, avec de la belle laine mérinos colorée ! Vous apprendrez à monter un métier à tisser sur table et à tisser en utilisant 2 couleurs !
Cet hiver je propose le cour de tissage le vendredi après-midi de 14h à 17h. (Selon la demande ça pourrait aussi être le lundi matin de 9h à 12h contactez moi si vous n’êtes pas libre le vendredi !) .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
