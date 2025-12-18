Cours de tissage cycle de 6 séances Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Cours de tissage cycle de 6 séances

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Cours de tissage cet hiver

Initiation au Tissage technique Saori et laine mérinos

Public Adulte

Durée 6 x 3h

Série de 6 séances de TISSAGE sur un petit métier à tisser que vous pourrez emporter chez vous pour continuer à tisser à la maison entre chaque cours. Vous découvrirez les principes de bases du tissage de façon technique sur un outil simple et abordable.

Ce sont des cours réguliers de 3h, toutes les 2 semaines, qui permettront de stimuler vos pratiques créatives en vous laissant aussi le temps de créer à la maison entre deux séances.

Je vous propose de découvrir la technique ludique colorée de la trame croisée, ou SAORI en Japonais, avec de la belle laine mérinos colorée ! Vous apprendrez à monter un métier à tisser sur table et à tisser en utilisant 2 couleurs !

Cet hiver je propose le cour de tissage le vendredi après-midi de 14h à 17h. (Selon la demande ça pourrait aussi être le lundi matin de 9h à 12h contactez moi si vous n’êtes pas libre le vendredi !) .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

