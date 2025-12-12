Cours de Tissu aérien hiver 2026 Colectivo Newen 2r2C Paris

Les cours de tissu – acrobatie aérienne commencent avec un échauffement de yoga Iyengar, qui, à travers des postures (asanas) permettent le travail de la concentration, de la respiration, de l’alignement du corps et de la conscience corporelle.

Le cours se poursuit avec des exercices de préparation musculaire avec le tissu, puis des figures et finalement avec des enchaînements (ou phrases de figures) ; avec pour objectif général la fluidité dans le mouvement.

Bonne condition physique nécessaire.

Les cours du 10 et 17 janvier ont lieu chez Faun au 4 rue Gutembert, 93100 Montreuil.

Tous les autres cours au lieu chez 2R2C au 18 rue Whatt, 75013 Montreuil.

Cours de Tissu aérien, acrobatie aérienne,

2eme trimestre 2026

Le samedi 28 mars 2026

de 10h00 à 12h30

Le samedi 21 mars 2026

de 10h00 à 12h30

Le vendredi 13 mars 2026

de 18h30 à 21h00

Le samedi 28 février 2026

de 10h00 à 12h30

Le samedi 21 février 2026

de 10h00 à 12h30

Le samedi 14 février 2026

de 10h00 à 12h30

Le samedi 07 février 2026

de 10h00 à 12h30

Le samedi 17 janvier 2026

de 18h00 à 20h30

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h00 à 12h30

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h00 à 12h30

Le samedi 10 janvier 2026

de 18h00 à 20h30

Tarifs :

Carte trimestrielle : 205 euros

Cours à l’unité : 25 euros

Information et réservations :

colectivonewen7@gmail.com

0664132247

Public adultes. A partir de 18 ans.

2r2C 18, rue Whatt 75013 Le 10 et 17 janvier 2026 les cours auront lieu au 4 rue Gutenberg, 93100 MontreuilParis

