Cours de Tissu aérien hiver 2026 Colectivo Newen 2r2C Paris
Les cours de tissu – acrobatie aérienne commencent avec un échauffement de yoga Iyengar, qui, à travers des postures (asanas) permettent le travail de la concentration, de la respiration, de l’alignement du corps et de la conscience corporelle.
Le cours se poursuit avec des exercices de préparation musculaire avec le tissu, puis des figures et finalement avec des enchaînements (ou phrases de figures) ; avec pour objectif général la fluidité dans le mouvement.
Bonne condition physique nécessaire.
Les cours du 10 et 17 janvier ont lieu chez Faun au 4 rue Gutembert, 93100 Montreuil.
Tous les autres cours au lieu chez 2R2C au 18 rue Whatt, 75013 Montreuil.
2eme trimestre 2026
Le samedi 28 mars 2026
de 10h00 à 12h30
Le samedi 21 mars 2026
de 10h00 à 12h30
Le vendredi 13 mars 2026
de 18h30 à 21h00
Le samedi 28 février 2026
de 10h00 à 12h30
Le samedi 21 février 2026
de 10h00 à 12h30
Le samedi 14 février 2026
de 10h00 à 12h30
Le samedi 07 février 2026
de 10h00 à 12h30
Le samedi 17 janvier 2026
de 18h00 à 20h30
Le samedi 24 janvier 2026
de 10h00 à 12h30
Le samedi 31 janvier 2026
de 10h00 à 12h30
Le samedi 10 janvier 2026
de 18h00 à 20h30
payant
Tarifs :
Carte trimestrielle : 205 euros
Cours à l’unité : 25 euros
Information et réservations :
colectivonewen7@gmail.com
0664132247
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T19:00:00+01:00
fin : 2026-03-28T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-10T18:00:00+02:00_2026-01-10T20:30:00+02:00;2026-01-17T18:00:00+02:00_2026-01-17T20:30:00+02:00;2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T12:30:00+02:00;2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T12:30:00+02:00;2026-02-07T10:00:00+02:00_2026-02-07T12:30:00+02:00;2026-02-14T10:00:00+02:00_2026-02-14T12:30:00+02:00;2026-02-21T10:00:00+02:00_2026-02-21T12:30:00+02:00;2026-02-28T10:00:00+02:00_2026-02-28T12:30:00+02:00;2026-03-13T18:30:00+02:00_2026-03-13T21:00:00+02:00;2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T12:30:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T12:30:00+02:00
2r2C 18, rue Whatt 75013 Le 10 et 17 janvier 2026 les cours auront lieu au 4 rue Gutenberg, 93100 MontreuilParis
https://colectivonewen.fr/ +33664132247 colectivonewen7@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100063572288071 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063572288071