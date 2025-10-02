COURS DE WUTAO Centre culturel Mont Lozère et Goulet

COURS DE WUTAO Centre culturel Mont Lozère et Goulet jeudi 2 octobre 2025.

COURS DE WUTAO

Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02 19:45:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-09

Judith Basset vous propose un atelier Wutao & chant du souffle les jeudis de 18h30 à 19h45

Pratiquer le WUTAO c’est onduler, inspirer, expirer, se déployer intégralement. Peu à peu… le mouvement devient danse. Le geste devient sentiment. L’âme du corps s’éveille. Par Judith Basset.

Infos et inscriptions 06 63 63 96 76

Judith Basset vous propose un atelier Wutao & chant du souffle les jeudis de 18h30 à 19h45

Venez découvrir l’onde du Wutao, rencontrer la respiration tissulaire et la perception d’une énergie subtile, cultiver votre ancrage et libérer votre respiration pulmonaire.

Pratiquer le WUTAO c’est onduler, inspirer, expirer, se déployer intégralement. Peu à peu… le mouvement devient danse. Le geste devient sentiment. L’âme du corps s’éveille

Infos et inscriptions 06 63 63 96 76 .

Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 63 63 96 76

English :

Judith Basset offers a Wutao & breath-singing workshop on Thursdays from 6.30pm to 7.45pm

To practice WUTAO is to undulate, to inhale, to exhale, to unfold oneself completely. Little by little… movement becomes dance. Gesture becomes feeling. The body?s soul awakens. By Judith Basset.

Information and registration: 06 63 63 96 76

German :

Judith Basset bietet Ihnen donnerstags von 18.30 bis 19.45 Uhr einen Workshop Wutao & Atemgesang an

WUTAO zu praktizieren bedeutet, sich zu bewegen, einzuatmen, auszuatmen und sich ganzheitlich zu entfalten. Nach und nach … wird die Bewegung zum Tanz. Die Geste wird zum Gefühl. Die Seele des Körpers erwacht. Von Judith Basset.

Infos und Anmeldungen: 06 63 63 96 76

Italiano :

Judith Basset propone un workshop di Wutao e canto del respiro il giovedì dalle 18.30 alle 19.45

Praticare il WUTAO significa ondeggiare, inspirare, espirare, dispiegarsi completamente. A poco a poco… il movimento diventa danza. Il gesto diventa sentimento. L’anima del corpo si risveglia. A cura di Judith Basset.

Informazioni e prenotazioni: 06 63 63 96 76

Espanol :

Judith Basset ofrece un taller de Wutao y canto respiratorio los jueves de 18.30 a 19.45 h

Practicar el WUTAO significa ondular, inspirar, espirar, desplegarse completamente. Poco a poco… el movimiento se convierte en danza. El gesto se convierte en sentimiento. El alma del cuerpo se despierta. Por Judith Basset.

Información y reservas: 06 63 63 96 76

L’événement COURS DE WUTAO Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-09-27 par 48-OT Mont Lozere