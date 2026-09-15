COURS DE WUTAO Centre culturel Mont Lozère et Goulet
jeudi 17 septembre 2026 · Centre culturel · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
COURS DE WUTAO
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-01
Judith Basset vous propose un atelier Wutao & chant du souffle bi mensuel le jeudi de 18h30 à 20h.
Pratiquer le WUTAO c’est onduler, inspirer, expirer, se déployer intégralement. Peu à peu… le mouvement devient danse. Le geste devient sentiment. L’âme du corps s’éveille. Par Judith Basset.
Infos et inscriptions : 06 63 63 96 76
Judith Basset vous propose un atelier Wutao & chant du souffle bi mensuel le jeudi de 18h30 à 20h.
Venez découvrir l’onde du Wutao, rencontrer la respiration tissulaire et la perception d’une énergie subtile, cultiver votre ancrage et libérer votre respiration pulmonaire.
Pratiquer le WUTAO c’est onduler, inspirer, expirer, se déployer intégralement. Peu à peu… le mouvement devient danse. Le geste devient sentiment. L’âme du corps s’éveille
Infos et inscriptions : 06 63 63 96 76 .
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 63 63 96 76
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English :
Judith Basset offers a bi-monthly Wutao & Breath Singing workshop on Thursdays from 6:30 p.m. to 8:00 p.m.
Practicing WUTAO means undulating, inhaling, exhaling, and fully unfolding oneself. Little by little… the movement becomes dance. The gesture becomes emotion. The body’s soul awakens. By Judith Basset.
Information and registration: 06 63 63 96 76
L’événement COURS DE WUTAO Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-08 par 48-OT Mont Lozere
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