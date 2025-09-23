Cours de yoga associatif par l’association soyoco Salle de Danse du Conservatoire de Musique et de Danse Tonnerre

Cours de yoga associatif par l’association soyoco Salle de Danse du Conservatoire de Musique et de Danse Tonnerre mardi 23 septembre 2025.

Salle de Danse du Conservatoire de Musique et de Danse 35 Rue Vaucorbe Tonnerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Début : 2025-09-23 19:00:00

fin : 2025-09-30 20:15:00

2025-09-23 2025-09-27 2025-09-30 2025-10-04 2025-10-07 2025-10-11 2025-10-14 2025-10-18 2025-10-21 2025-10-25 2025-10-28 2025-11-01 2025-11-04 2025-11-08 2025-11-11 2025-11-15 2025-11-18 2025-11-22 2025-11-25 2025-11-29

L’association SOYOCO organise des cours hebdomadaires de yoga associatif à Tonnerre !

Une fois que vous avez adhérer à l’association (assurance), vous pouvez participer aux cours de yoga du mardi et/ou du samedi, et laisser une participation libre et consciente.

L’association a investit dans du matériel professionnel pour vous garantir une expérience qualitative.

N’hésitez pas à venir les rencontrer ! .

Salle de Danse du Conservatoire de Musique et de Danse 35 Rue Vaucorbe Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso.soyoco@etik.com

