Cours de Yoga au Domaine de Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau

Cours de Yoga au Domaine de Suscinio

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 11:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

‍♀️Les 4 et 5 avril, venez profiter d’un moment de détente avec Marie Bouchenoire pour une session de yoga.

Installés dans les prairies du château, mettez tous vos sens en éveil pour apprécier le retour du printemps.

⏰ Seance d’une heure

‼️Activité gratuite à jauge limitée, réservation à mathilde.guyot@suscinio.fr

N’oubliez pas de prévoir un tapis de sol. .

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne +33 2 97 41 91 91

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L’événement Cours de Yoga au Domaine de Suscinio Sarzeau a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56