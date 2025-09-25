Cours de Yoga Barr

Cours de Yoga Barr jeudi 25 septembre 2025.

Cours de Yoga

5 Rue des Pèlerins Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-25 18:30:00

fin : 2025-09-25 19:45:00

Date(s) :

2025-09-25 2025-10-02

Le mot sanskrit yoga signifie unir . C’est une méthode globale qui cherche à unifier le corps et l’esprit à l’aide de postures physiques (asanas), d’exercices de respiration (pranayama), de méditation et de valeurs morales.

Les bienfaits du yoga sont multiples. La pratique permet surtout au corps de récupérer après une journée de stress, les articulations s’assouplissent et le corps devient plus fort. Les asanas sont exécutés avec lenteur ce qui permet au corps de se renforcer sans accroître la fatigue. Et les exercices de respiration permettent une meilleure oxygénation du corps et du mental.

Ce n’est qu’un aperçu des bienfaits, la liste est bien plus longue ! ¿¿

Venez découvrir ! .

5 Rue des Pèlerins Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 77 77 92 dorothee.hemmerle.pro@gmail.com

English :

The Sanskrit word « yoga » means « to unite ». It is a holistic method that seeks to unify body and mind through physical postures (asanas), breathing exercises (pranayama), meditation and moral values.

German :

Das Sanskritwort « Yoga » bedeutet « vereinen ». Es ist eine ganzheitliche Methode, die versucht, Körper und Geist durch körperliche Haltungen (Asanas), Atemübungen (Pranayama), Meditation und moralische Werte zu vereinen.

Italiano :

La parola sanscrita « yoga » significa « unire ». È un metodo olistico che cerca di unificare corpo e mente attraverso posture fisiche (asana), esercizi di respirazione (pranayama), meditazione e valori morali.

Espanol :

La palabra sánscrita « yoga » significa « unir ». Es un método holístico que busca unificar cuerpo y mente mediante posturas físicas (asanas), ejercicios de respiración (pranayama), meditación y valores morales.

