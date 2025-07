Cours de yoga Belle-Isle-en-Terre

Cours de yoga Belle-Isle-en-Terre mardi 8 juillet 2025.

Cours de yoga

Salle polyvalente Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 17:00:00

fin : 2025-07-08 18:15:00

Date(s) :

2025-07-08

Cours de yoga, doux , dynamique, équilibres, relaxation. Le mardi 3 cours possible de 11h à 12h15 / de 17h à 18h15 et de 18h30 à 19h45. Sur inscription par sms. Le lieu vous sera communiqué par sms selon la météo et le nombre d’inscrits. 12€ la séance ou 45€ le mois. .

Salle polyvalente Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 06 94 79

L’événement Cours de yoga Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol