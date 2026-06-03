Capbreton

Cours de Yoga Cap Yoga Club

Plage de Notre Dame Capbreton Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:30:00

fin : 2026-08-09 09:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Payant 10€ la séance ou 50€ les 6

Payant 10€ la séance ou 50€ les 6 .

Plage de Notre Dame Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 48 97 capyogaclub@live.fr

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English : Cours de Yoga Cap Yoga Club

Fee: 10? per session or 50? for 6

L’événement Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI LAS