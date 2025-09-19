COURS DE YOGA Cubières

COURS DE YOGA Cubières vendredi 19 septembre 2025.

COURS DE YOGA

Salle des fêtes Cubières Lozère

Le foyer rural de Cubière propose des cours de yoga animés par Laure Lucier, tous les vendredis à 10h à la salle des fêtes de Cubière.

Salle des fêtes Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 6 76 74 15 64

English :

The Foyer Rural de Cubière offers yoga classes led by Laure Lucier, every Friday at 10am at the Salle des Fêtes in Cubière.

German :

Das Landheim von Cubière bietet Yogakurse an, die von Laure Lucier geleitet werden. Sie finden jeden Freitag um 10 Uhr im Festsaal von Cubière statt.

Italiano :

Il Foyer Rural di Cubière offre lezioni di yoga condotte da Laure Lucier, ogni venerdì alle 10 nella Salle des Fêtes di Cubière.

Espanol :

El Foyer Rural de Cubière ofrece clases de yoga dirigidas por Laure Lucier, todos los viernes a las 10h en la Salle des Fêtes de Cubière.

