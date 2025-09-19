COURS DE YOGA Cubières
COURS DE YOGA Cubières vendredi 19 septembre 2025.
COURS DE YOGA
Salle des fêtes Cubières Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03
Le foyer rural de Cubière propose des cours de yoga animés par Laure Lucier, tous les vendredis à 10h à la salle des fêtes de Cubière.
Salle des fêtes Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 6 76 74 15 64
English :
The Foyer Rural de Cubière offers yoga classes led by Laure Lucier, every Friday at 10am at the Salle des Fêtes in Cubière.
German :
Das Landheim von Cubière bietet Yogakurse an, die von Laure Lucier geleitet werden. Sie finden jeden Freitag um 10 Uhr im Festsaal von Cubière statt.
Italiano :
Il Foyer Rural di Cubière offre lezioni di yoga condotte da Laure Lucier, ogni venerdì alle 10 nella Salle des Fêtes di Cubière.
Espanol :
El Foyer Rural de Cubière ofrece clases de yoga dirigidas por Laure Lucier, todos los viernes a las 10h en la Salle des Fêtes de Cubière.
