Cours de Yoga dans les jardins du Palais des Congrès Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec
Cours de Yoga dans les jardins du Palais des Congrès Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec samedi 8 août 2026.
Perros-Guirec
Cours de Yoga dans les jardins du Palais des Congrès
Rue du Maréchal Foch Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Cours de yoga avec Yoga Luz, dans les jardins du Palais des Congrès, accessible à tous !
Infos pratiques
* 15 € cours
* Réservation par mail debroizelucile@gmail.com ou instagram
* Prévoir son tapis .
Rue du Maréchal Foch Plage de Trestraou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 75 49 21
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English :
L’événement Cours de Yoga dans les jardins du Palais des Congrès Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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