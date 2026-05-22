Cours de Yoga dans les jardins du Palais des Congrès Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec

Perros-Guirec

Cours de Yoga dans les jardins du Palais des Congrès

Rue du Maréchal Foch Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Cours de yoga avec Yoga Luz, dans les jardins du Palais des Congrès, accessible à tous !

Infos pratiques

* 15 € cours

* Réservation par mail debroizelucile@gmail.com ou instagram

* Prévoir son tapis .

Rue du Maréchal Foch Plage de Trestraou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 75 49 21

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English :

L’événement Cours de Yoga dans les jardins du Palais des Congrès Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Perros-Guirec