Cours de yoga dynamique au jardin des plantes Jardin des plantes Coutances

Cours de yoga dynamique au jardin des plantes

Jardin des plantes 2 Rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Début : 2025-08-12 18:30:00

fin : 2025-08-12 19:30:00

2025-08-12

Cinq dates en juillet août pour pratiquer ensemble un yoga feel-good et dynamique dans le magnifique jardin des plantes de Coutances.

À partir de 15 ans.

Mardis 15, 22 et 29 juillet et mardis 5 et 12 août.

Jardin des plantes 2 Rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 85 47 26 50 infos.yogaflow@gmail.com

English : Cours de yoga dynamique au jardin des plantes

Five dates in July and August to practice feel-good, dynamic yoga together in Coutances’ magnificent Jardin des Plantes.

For ages 15 and up.

Tuesdays July 15, 22 and 29 and Tuesdays August 5 and 12.

German :

Fünf Termine im Juli und August, um gemeinsam ein feel-good und dynamisches Yoga im wunderschönen Garten der Pflanzen in Coutances zu praktizieren.

Ab 15 Jahren.

Dienstags 15., 22. und 29. Juli sowie Dienstags 5. und 12. August.

Italiano :

Cinque date in luglio e agosto per praticare insieme uno yoga dinamico e benefico nel magnifico Jardin des Plantes di Coutances.

Dai 15 anni in su.

Martedì 15, 22 e 29 luglio e martedì 5 e 12 agosto.

Espanol :

Cinco fechas en julio y agosto para practicar juntos un yoga dinámico y reconfortante en el magnífico Jardin des Plantes de Coutances.

A partir de 15 años.

Martes 15, 22 y 29 de julio y martes 5 y 12 de agosto.

