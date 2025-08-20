Cours de yoga en plein air Dieulefit
Cours de yoga en plein air Dieulefit mercredi 20 août 2025.
Cours de yoga en plein air
Domaine des Sources Dieulefit Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : Mercredi 2025-08-20 18:30:00
fin : 2025-08-20 19:30:00
2025-08-20
Cours de yoga vinyasa en plein air dans le parc des Sources.
Domaine des Sources Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 47 11 69
English :
Open-air vinyasa yoga class in Parc des Sources.
German :
Vinyasa-Yogakurs unter freiem Himmel im Parc des Sources.
Italiano :
Lezione di vinyasa yoga all’aperto nel Parc des Sources.
Espanol :
Clase de vinyasa yoga al aire libre en Parc des Sources.
