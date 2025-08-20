Cours de yoga en plein air Dieulefit

Cours de yoga en plein air Dieulefit mercredi 20 août 2025.

Cours de yoga en plein air

Domaine des Sources Dieulefit Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : Mercredi 2025-08-20 18:30:00

fin : 2025-08-20 19:30:00

2025-08-20

Cours de yoga vinyasa en plein air dans le parc des Sources.

Domaine des Sources Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 47 11 69

English :

Open-air vinyasa yoga class in Parc des Sources.

German :

Vinyasa-Yogakurs unter freiem Himmel im Parc des Sources.

Italiano :

Lezione di vinyasa yoga all’aperto nel Parc des Sources.

Espanol :

Clase de vinyasa yoga al aire libre en Parc des Sources.

L’événement Cours de yoga en plein air Dieulefit a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux