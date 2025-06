Cours de Yoga en plein air (Portes Ouvertes) L’Aiguillon-la-Presqu’île 1 juillet 2025 18:00

Vendée

Cours de Yoga en plein air (Portes Ouvertes) Parc de la Presqu’Ile L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 18:00:00

fin : 2025-07-01 19:00:00

Date(s) :

2025-07-01

Portes Ouvertes Cours de Yoga

L’association Koshas Psychomotricité & Yoga a pour objectif de promouvoir le yoga, la psychomotricité, et le bien-être en général, auprès des tout-petits, des un peu et beaucoup plus grands, et des plus âgés!

Cours en plein air ouvert à tous à 18h, suivi d’un encas partagé à 19h .

Parc de la Presqu’Ile

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 79 19 60

English :

Open House Yoga Classes

German :

Offene Türen Yogakurse

Italiano :

Lezioni di yoga a porte aperte

Espanol :

Clases de yoga de puertas abiertas

L’événement Cours de Yoga en plein air (Portes Ouvertes) L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud