Un moment bien être pour tous sur la plage.

Aline-Marie Glimois vous propose des cours collectifs et privés de Shantyoga et de Yin yoga en Pays Bigouden.

Le Shantyoga est un yoga qui mêle les styles de yoga traditionnels (Hatha, Vinyasa, et Yoga Intégral) afin d’intégrer dans une même pratique la conscience du souffle, l’enchaînement des postures (asanas), les ajustements précis, la respiration (pranayama) et la méditation.

Le Shantyoga c’est la recherche d’un équilibre entre le corps et l’esprit, la force et la souplesse, l’ancrage et la légèreté, que ce soit sur le tapis ou dans la vie de tous les jours.

C’est un style de yoga qui correspond à ma vision du yoga une pratique complète, holistique, qui mêle respiration, mouvements, introspection, et qui s’adapte à tous.

Cours de Shantyoga sur la plage des 4 vents à Lesconil (à côté du Centre Nautique).

Le tapis de yoga est déconseillé dans le sable, prévoir plutôt une grande serviette de plage, des lunettes de soleil et de la crème solaire.

En cas de mauvais temps, les cours en plein air sont rapatriés au complexe sportif de Loctudy.

Réservation en ligne. .

Plage des 4 vents

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 17 58 22 34

